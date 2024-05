CBS ha condiviso online il trailer del season finale di Tracker in cui appare anche Jennifer Morrison in alcune scene con Justin Hartley.

L’attrice, che aveva recitato insieme al protagonista anche in occasione di This Is Us, fa parte del cat della puntata intitolata The storm in cui Colter indaga sulla scomparsa di due cacciatori di uragani, tra cui la figlia di Lizzy Hawking, una vecchia amica di famiglia, che le autorità sostengono siano annegati.

Colter, con la sua esperienza, riesce a scoprire dei segreti che potrebbero portare a una rivelazione inaspettata.

Il personaggio affidato a Morrison e il protagonista di Tracker si conoscono fin da quando erano ragazzini, e la dinamica tra i due sarà particolarmente interessante.

LEGGI – La recensione della serie

Nella serie, in precedenza, è apparsa anche Sofia Pernas, la moglie di Hartley, oltre a Melissa Roxburgh (Manifest) nei panni di Dory, la sorella di Colter, e Jensen Ackles (Supernatural), nei panni del fratello Russell.

Il season finale della serie Tracker, che ha già ottenuto il rinnovo per la stagione 2, sarà trasmesso sugli schermi americani il 19 maggio.

Che ne pensate del trailer del season finale di Tracker in cui appare anche Jennifer Morrison?

Fonte: TVLine