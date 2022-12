Treason, il trailer della miniserie con Charlie Cox

Netflix ha pubblicato il primo trailer di Treason, la miniserie in cinque episodi con protagonista Charlie Cox.

Tra gli interpreti del progetto ambientato nel mondo delle spie ci saranno anche Olga Kurylenko, Oona Chaplin, Ciaran Hinds e Tracy Ifeachor.

La miniserie sarà disponibile dal 26 dicembre in esclusiva su Netflix, di seguito la breve sinossi ufficiale:

Quando si imbatte in una spia russa con la quale condivide una storia travagliata, il nuovo direttore dell’MI6 deve affrontare il passato e mettere in discussione tutti gli aspetti della propria vita. Verranno così alla luce segreti, menzogne e relazioni diplomatiche.

La serie è stata scritta da Matt Charman, già autore dello script del film Il ponte delle spie.

Al centro della trama ci sarà Adam Lawrence, addestrato e seguito dal MI6, la cui carriera sembra essere decisa. Ma quando il passato lo raggiunge facendo apparire sul cammino Kara, una spia russa con cui condivide un passato complicato, è costretto a mettere in dubbio tutto e tutte le persone che fanno parte della sua vita. Tra Kara, Adam e sua moglie Maddy, si forma un rapporto particolare. I tre cercano di far emergere i segreti degli altri, affrontando complicate relazioni politiche e diplomatiche, oltre a dover pensare alla propria vita e a quella delle persone che amano di più.

I ruoli dei protagonisti sono stati interpretati da Cox (Daredevil: Born Again), Olga Kuryleno (Thunderbols), e Oona Chaplin (Game of Thrones), rispettivamente nei ruoli di Adam Lawrence e sua moglie, l’ex spia Kata e sdua moglie. Il cast è completato da Ciarán Hinds (Zack Snyder’s Justice League), Tracy Ifeachor (Treadstone, Doctor Who), Avital Lvova (Trackers), Alexandra Guelff (EastEnders), Brian Law (Spider-Man: Far From Home, Mission: Impossible – Dead Reckoning), e Adam James (Deep State, I May Destroy You).

LEGGI: Daredevil: Born Again, Charlie Cox si sta preparando con un esperto di arti marziali, ecco una nuova foto

Cosa ne pensate del trailer di Treason? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: YouTube