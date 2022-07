In occasione dell’Anime Expo 2022, tenutasi questo week end, Studio Orange ha mostrato il primo teaser trailer di Trigun Stampede, la nuova serie animata sul manga di Yasuhino Nightow.

Kouji Tajima si occuperà del nuovo character design, Kiyotaka Waki e Yoshihiro Watanabe saranno produttori presso Orange mentre Katsuhiro Takei sarà produttore per la Toho Animation.

La serie sarà un reboot dell’originale, e come potete vedere nel trailer qui sopra, adotterà un nuovo stile tra character design e scenari con l’utilizzo di computer grafica e 3D. Vash sfoggia un nuovo look, diverso da quello originale degli anni ’90.

Non è ancora stata confermata una data d’uscita, ma Trigun Stampede è previsto per il 2023.

La storia sarà nuovamente ambientata sul pianeta Gunsmoke, e avrà per protagonista Vash the Stampede. Un uomo ricercato, che ha l’abitudine di portare caos ovunque si rechi. Vash è stato soprannominato il “tifone umanoide”, primo uomo nella storia ad essere stato dichiarato una calamità naturale, ritenuto responsabile di vari disastri. Si tratta tuttavia di un uomo pacifico e altruista, che tuttavia si ritrova sempre in mezzo a guai veramente giganteschi. In questa nuova iterazione, potremo scoprire alcune novità sul passato di Vash.

