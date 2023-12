Il 1° gennaio arriverà sugli schermi di Netflix la serie Un inganno di troppo, tratta dall’omonimo romanzo scritto da Harlan Coben.

Il crime thriller ha come protagonisti Michelle Keegan, Adeel Akhtar, Richard Armitage, Joanna Lumley, Emmett J. Scanlan e Dino Fetscher.

Al centro della trama c’è Maya (Keegan), che sta cercando di superare il trauma legato al brutale omicidio del marito Joe (Armitage). Quando Maya installa una telecamera per tenere d’occhio la sua bambina nei momenti in cui non è in casa, la giovane rimane sconvolta dal vedere un uomo che riconosce nell’abitazione. Nel video appare infatti suo marito, che pensava essere morto. Il detective Sami Kierce (Akhtar) si occupa delle indagini sulla morte di Joe e affronta anche i propri segreti.

L’accordo tra Coben e Netflix ha portato in precedenza alla produzione degli show The Stranger, Safe e Stay Close.

Che ne pensate del trailer di Un inganno di troppo? Seguirete la serie?

Fonte: Deadline



I film e le serie imperdibili