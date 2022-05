Netflix ha condiviso ildi, la nuova serie con protagonista l’attore, svelandone laIl progetto prodotto da Darren Star e Jeffrey Richman sarà composto da otto episodi e debutterà in streaming nella giornata del 29 luglio.

Le puntate racconteranno la storia di Michael, intepretato da Patrick Harris, che pensava la sua vita fosse perfetta fino a quando il marito se ne va di casa dopo 17 anni. Michael deve quindi affrontare due incubi: perdere chi pensava fosse la sua anima gemella e ritrovarsi improvvisamente un quarantenne single a New York.

Neil Patrick Harris sarà coinvolto anche come produttore esecutivo in collaborazione con MTV Entertainment Studios e Jax Media. L’attore ha già collaborato con Netflix in occasione di Una serie di sfortunati eventi, in cui ha avuto l’iconico ruolo del Conte Olaf.

Darren Star Productions ha recentemente realizzato Emily in Paris, uno dei successi degli ultimi anni su Netflix, e Younger che si è da poco conclusa con la messa in onda su Paramount+.

Fonte: Netflix