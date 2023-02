Hulu ha condiviso il trailer della comedy UnPrisoned, in arrivo il 10 marzo su Hulu, con star Kerry Washington.

Nelle otto puntate la star di Scandal ha la parte di Paige, una terapista esperta in relazioni. Suo padre Edwin, parte affidata a Delroy Lindo, è appena uscito di prigione dopo aver trascorso 17 anni in prigione.

L’uomo si trasferisce con Paige e il nipote, il teenager Finn (Faly Rakotohavana), e cerca di recuperare il tempo perduto, provando a conoscere il giovane.

Il suo passato criminale non è apprezzato da nessuno e quando Paige spiega ad alcuni amici a una festa che Edwin è stato in carcere perché spacciava droga, la situazione è piuttosto complicata.

Washington, che tornerà sul piccolo schermo dopo aver realizzato Little Fires Everywhere, e Lindo fanno parte del team di produttori della comedy, insieme a Yvette Lee Bowser (Dear White People), che ha l’incarico di showrunner.

La prima stagione di UnPrisoned sarà disponibile nel giorno del suo debutto in streaming.

Che ne pensate del trailer della nuova comedy intitolata UnPrisoned? Lasciate un commento!

Fonte: TVLine