Unstable: Rob Lowe e suo figlio nel nuovo trailer della comedy

Il 30 marzo debutterà su Netflix la comedy Unstable, con protagonisti Rob Lowe e suo figlio John Owen, di cui è stato condiviso il nuovo trailer.

La serie prodotta per Netflix si ispira al rapporto tra padre e figlio via social media, con il ragazzo che ama prendere in giro in modo divertente Rob.

La serie è stata prodotta dai Lowe e dal creatore di Santa Clarita Diet, Victor Fresco.

Nelle puntate Rob Lowe ha la parte di Ellis Dragon, un imprenditore biotech ammirato universalmente, eccentrico e narcisista che lavora per rendere il mondo migliore. Dopo la morte della moglie, l’uomo entra in caduta libera.

Suo figlio Jackson Dragon (interpretato da John Owen Lowe), non è niente di tutto questo. La domanda diventa quindi: ‘Può Jackson salvare Ellis e la sua azienda e il loro rapporto mentre sta inoltre provando a fare l’impossibile, ovvero, fuggire dall’ombra del padre?

Rob Lowe è attualmente protagonista di 911: Lone Star, mentre il ventisettenne Joh Owen è uno Nel cast dello show ci sono anche Sian Clifford (Queste oscure materie) nella parte di Anna Bennet, che è stata l’unica a tenere quasi sotto controllo Dragon durante i problemi di Ellis; Aaron Branch che sarà Malcolm, un amico di infanzia di Jackson che in passato era assistente di Ellis e ora ha ottenuto la promozione a project manager; Rachel Marsh che sarà Luna Castillo, un’esperta che lavora in uno dei laboratori biotech insieme alla sua amica e partner di ricerca Ruby, parte affidata a Emma Ferreira, ed è estroversa, disponibile e divertente, l’opposto di Luna.

Che ne pensate del trailer di Unstable con star Rob Lowe? Seguirete la serie?

Fonte: Netflix