Unstable: il trailer della nuova serie con Rob Lowe e suo figlio John Owen

Unstable è la nuova comedy con star Rob Lowe e suo figlio John Owen, di cui è stato condiviso il trailer.

Gli otto episodi, della durata di trenta minuti, debutteranno il 30 marzo.

Nelle puntate Rob Lowe ha la parte di Ellis Dragon, un imprenditore biotech ammirato universalmente, eccentrico e narcisista che lavora per rendere il mondo migliore. Dopo la morte della moglie, l’uomo entra in caduta libera.

Suo figlio Jackson Dragon (interpretato da John Owen Lowe), non è niente di tutto questo. La domanda diventa quindi: ‘Può Jackson salvare Ellis e la sua azienda e il loro rapporto mentre sta inoltre provando a fare l’impossibile, ovvero, fuggire dall’ombra del padre?’.

Nel primo video condiviso online, i due protagonisti introducono la serie e le prime scene del progetto.

Nel cast dello show ci sono anche Sian Clifford (Queste oscure materie) nella parte di Anna Bennet, che è stata l’unica a tenere quasi sotto controllo Dragon durante i problemi di Ellis; Aaron Branch che sarà Malcolm, un amico di infanzia di Jackson che in passato era assistente di Ellis e ora ha ottenuto la promozione a project manager; Rachel Marsh che sarà Luna Castillo, un’esperta che lavora in uno dei laboratori biotech insieme alla sua amica e partner di ricerca Ruby, parte affidata a Emma Ferreira, ed è estroversa, disponibile e divertente, l’opposto di Luna.

Fonte: TVLine