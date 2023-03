Hulu ha condiviso il trailer della serie in stile musical Up Here, in arrivo il 24 marzo.

Gli otto episodi sono ambientati a New York, nel 1999. Al centro della trama c’è una coppia, interpretata da Mae Whitman e Carlos Valdes. Lindsay e Miguel si incontrano per caso e si innamorano, scoprendo che il più grande ostacolo alla propria felicità potrebbero essere proprio loro stessi, con i loro ricordi, le ossessioni e le fantasie che vivono nella loro mente.

La giovane ha lasciato la piccola cittadina del Vermont in cui è cresciuta e il fidanzato, trasferendosi a Manhattan con il desiderio di diventare una scrittrice e trovare se stessa. A New York incontra poi Miguel ed entrambi sono in difficoltà con la prospettiva di un nuovo amore, non riuscendo inoltre a far tacere le voci nella propria testa.

La serie è stata creata da Steven Levenson, Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez e Danielle Sanchez-Witzel.

Nel cast ci sono anche Katie Finneran (Bloodline), John Hodgman (Bored to Death), Andrea Burns (West Side Story), Sophia Hammons (Under Wraps), e l’esordiente Emilia Suarez.

Levenson e Sanchez-Witzel hanno scritto gli episodi, mentre Lopez e Anderson-Lopez (Frozen) hanno composto le musiche. Thomas Kail (Hamilton) è invece il regista.

Che ne pensate del trailer di Up Here? Lasciate un commento!

Fonte: TVLine