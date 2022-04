ha pubblicato un nuovoe un poster perla nuova serie di WIT STUDIO che arriverà in streaming a maggio.

Potete vedere il trailer della serie scritta e diretta da Ryota Makihara e Tetsuya Nishihara, sottotitolato in italiano qui sopra, mentre di seguito potete leggerne la sinossi ufficiale e vederne il poster:

Il fatidico incontro tra una ragazza umana e la regina dei vampiri potrebbe cambiare il mondo. Insieme a un team di ideatori di talento, WIT STUDIO ha realizzato Vampire in the Garden. Durante un gelido inverno, l’umanità perde la guerra contro i vampiri insieme a quasi tutti i territori in cui abitava. In un piccolo borgo, un manipolo di sopravvissuti crea un muro di luce per proteggersi e avere un posto in cui vivere in pace. La protagonista Momo vive in stato d’assedio, ma sogna di poter coesistere con i nemici vampiri. Regina di questi ultimi, Fine un tempo amava gli umani e per questo si è ritirata dal campo di battaglia. Quando il conflitto si intensifica nella città degli umani, il destino le fa incontrare. Un tempo umani e vampiri vivevano in armonia in un luogo chiamato Paradiso. Questa è la storia di una ragazza e di una vampira che cercano di ritrovare quel luogo.