Vikings: Valhalla, l’esplosivo trailer della Stagione 2

Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale della stagione 2 di Vikings: Valhalla, confermando l’uscita per gennaio 2023.

La serie debutterà sul servizio servizio streaming il 12 gennaio 2023. La nuova stagione sarà composta da otto episodi, che saranno disponibili in un unico blocco.

Braccati e in fuga, i nostri leggendari eroi vichinghi devono mettere alla prova le loro ambizioni e il loro coraggio in mondi che vanno oltre i fiordi scandinavi. Vikings: Valhalla narra le eroiche avventure di alcuni dei più famosi vichinghi mai esistiti: il leggendario esploratore Leif Eriksson (Sam Corlett), la sua impavida e tenace sorella Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson), e l’ambizioso principe del Nord Harald Sigurdsson (Leo Suter). L’epica saga di Vikings: Valhalla torna su Netflix il 12 gennaio 2023.

La prima stagione di Vikings: Valhalla è già disponibile su Netflix.

La prima stagione ha debuttato al primo posto della Top 10 dei titoli più visti su Netflix in occasione del lancio del progetto in streaming, con oltre 113.38 milioni di ore viste. Nei primi nove giorni lo show ha raggiunto un totale di 194 milioni di ore viste in streaming.

Fonte: YouTube