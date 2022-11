Viola come il mare torna con l’episodio 6, l’ultima puntata della stagione, la sera del 4 novembre su Canale 5 e Mediaset ha condiviso i promo e le anticipazioni del nuovo appuntamento della serie con star Francesca Chillemi e Can Yaman.

Il progetto è co-prodotto da Rti e LuxVide e alla regia è impegnato Francesco Vicario.

Viola come il mare è ambientata a Palermo e segue le vicende della giornalista Viola Vitale (interpretata da Francesca Chillemi) e dell’ispettore capo della Polizia Francesco Demir (interpretato da Can Yaman).

La trama dell’episodio 6 di Viola come il mare

Continuano le indagini di Viola che, nonostante sia scossa dal comportamento di Don Andrea, si appassiona al caso di un uomo che sta cercando Dalila, la figlia scomparsa. La vicenda avrà un qualche legame con quella di Farah?

Demir continua a indagare sul traffico di esseri umani e segue la pista di una talpa, che forse depista le indagini. Intanto, Viola è stremata per la sua ricerca personale e cerca aiuto nei farmaci.

Il trailer e il promo

Mediaset ha condiviso online un trailer (che potete vedere nell’embed in alto nella notizia) e un promo che mostrano in anteprima alcune delle scene che andranno in onda durante il sesto episodio della serie, in onda il 4 novembre.

Che ne pensate delle anticipazioni dell’episodio 6 di Viola come il mare? Lasciate un commento!

Fonte: YouTube