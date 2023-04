Elizabeth Olsen è tornata a parlare di WandaVision in occasione di un’intervista rilasciata a BuzzFeed Celeb che le ha permesso di rivelare i suoi momenti preferiti della serie mentre era impegnata a interagire con degli adorabili cuccioli.

Elizabeth ha raccontato:

Penso che la mia preferita fosse quella in cui siamo nella piccola area segreta di Agatha. Io e Kathryn abbiamo dovuto realmente inventare delle cose per quella scena e penso fosse un set davvero meraviglioso. C’ero io, sospesa con un cavo, che venivo torturata da lei, ed è stata la mia parte preferita di quella puntata.

L’interprete di Wanda ha poi sottolineato che è stato fantastico lavorare di nuovo con Paul Bettany:

Lo show di magia… Lui è stato favoloso in quella puntata e ho potuto realmente guardarlo mentre era grandioso, ed essere una specie di showgirl.

L’attrice faceva infatti riferimento al secondo episodio della serie in cui Visione si esibisce in versione illusionista con Wanda che gli fa da assistente.

Per ora non è ancora stato svelato se Elizabeth Olsen apparirà nella serie spinoff di WandaVision, Agatha: Coven of Chaos, riprendendo il ruolo di Scarlet Witch.

Che ne pensate dei momenti di WandaVision che Elizabeth Olsen considera i suoi preferiti? Lasciate un commento!

Trovate tutte le informazioni e le notizie su WandaVision nella nostra scheda.

Fonte: BuzzFeed

