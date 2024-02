Henry Cavill, durante il podcast Happy Sad Confused, è tornato a parlare del progetto basato su Warhammer 40.000 che lo vedrà coinvolto fin dalle prime fasi di sviluppo.

L’attore ha ribadito:

Avere questa opportunità e il più grande privilegio della mia carriera. Non posso ancora dire troppo in proposito, siamo nelle prime fasi di sviluppo.

Henry ha poi ricordato:

Poterlo portare sullo schermo ed essere al timone, in modo che sia fedele all’opera originale, per me è essenziale.

La star, attualmente nelle sale con il film Argylle – La Super Spia, ha ricordato:

Sono cose con cui ho a che fare fin da quando ero un ragazzino, ci trascorro il mio tempo libero e sogno ad occhi aperti pensando a quello che potrebbe essere, anche ora che sono adulto. E ho la possibilità di portarlo in vita. Non c’è un motivo più grande per far parte di questo settore rispetto a realizzare un progetto di questo tipo. Ne sono davvero felice.