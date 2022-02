Apple TV+ ha condiviso ildella serie, l’atteso progetto con star i premi Oscar Jared Leto e Anne Hathaway in arrivo sulla piattaforma di streaming il 18 marzo con i primi tre episodi.

Nel video, che potete vedere qui sopra, si assiste a come un’idea imprenditoriale venga sviluppata, creando molti problemi e tensioni tra la coppia di coniugi protagonisti.

Il progetto realizzato per Apple si basa sul podcast di successo di Wondery intitolato WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork, di Lee Eisenberg e Drew Crevello, e nel cast ci saranno anche Kyle Marvin, insieme ad America Ferrera e O-T Fagbenle.

La serie è ispirata a fatti reali e alla storia d’amore che ne era al centro. Pensato come un unico spazio di co-working, WeWork è cresciuto esponenzialmente fino diventare in meno di un decennio un marchio globale del valore di 47 miliardi di dollari. Poi, in meno di un anno, il suo valore è crollato. Cos’è successo?

WeCrashed è stata creata da Lee Eisenberg (Little America, nominato allo Spirit Award, Good Boys) e Drew Crevello (The Long Dark), che sono anche co-sceneggiatori, produttori esecutivi e co-showrunner. La serie è diretta da John Requa e Glenn Ficarra (This is Us, Crazy Stupid Love) che sono produttori esecutivi insieme a Charlie Gogolak, Anne Hathaway e Natalie Sandy. Jared Leto ed Emma Ludbrook sono produttori esecutivi per conto della loro società di produzione Paradox, mentre Hernan Lopez, Marshall Lewy e Aaron Hart sono i produttore esecutivi di Wondery.

