Hulu ha condiviso il trailer della nuova serie Welcome to Chippendales, ispirata a una storia realmente accaduta.

Il progetto racconterà l’ascesa compiuta dall’immigrato indiano Somen “Steve” Banerjee, il protagonista interpretato da Kumail Nanjiani, che passa dall’essere il dipendente di un negozio ad avere un impero nel mondo dello spettacolo.

La storia è ambientata negli anni ’70 a Los Angeles e segue l’idea imprenditoriale avuta da Banerjee, ideatore del primo strip club che si rivolgeva alle donne. L’uomo si ritrova però in difficoltà quando il suo coreografo e partner in affari, Nick De Noia (Murray Bartlett), inizia ad assumersi il merito dell’idea, presentandosi come il fondatore.

Nel cast ci sono anche Juliette Lewis, Annaleigh Ashford, Quentin Plair, Robin de Jesus e Andrew Rannells. Tra le guest star spazio invece a Nicola Peltz Beckham e Dan Stevens.

Rajiv Joseph ha scritto la serie insieme a Mehar Sethi. Gli showrunner sono Robert Siegel e Jenni Konner, mentre alla regia è impegnato Matt Shakman.

La serie debutterà il 22 novembre sugli schermi americani di Hulu.

