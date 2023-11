What If...?

Marvel Studios ha pubblicato il trailer e il poster della stagione 2 di What If, svelandone anche la data d’uscita.

I nuovi episodi di What If debutteranno il prossimo 22 dicembre in esclusiva su Disney+, con un nuovo episodio ogni giorno.

Qui sotto potete vedere anche il poster della stagione, dedicato specialmente all’episodio di natale.

La stagione 1 di What If è disponibile su Disney+.

