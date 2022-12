HBO ha pubblicato il primo teaser trailer di White House Plumbers, miniserie con protagonisti Woody Harrelson e Justin Theroux.

I due attori interpretano E. Howard Hunt (Woody Harrelson) e G. Gordon Liddy (Justin Theroux), due figure vicine al presidente Nixon che, accidentalmente, hanno contribuito a causare la fine della sua presidenza. La serie in cinque parti sarà infatti incentrata sullo scandalo del Watergate.

La serie racconta la vera storia di come i sabotatori politici di Nixon e le menti del Watergate, E. Howard Hunt (Woody Harrelson) e G. Gordon Liddy (Justin Theroux), abbiano accidentalmente rovesciato la presidenza che stavano cercando di proteggere con zelo. Lena Headey interpreterà Dorothy Hunt, madre di quattro figli e una risorsa attiva della CIA. Domhall Gleeson interpreta il consigliere della Casa Bianca John Dean. Kiernan Shipka interpreterà Kevan Hunt, presidente degli Smith College Republicans e figlia molto in vista della famiglia Hunt. Kathleen Turner avrà la parte di Dita Beard, una lobbista irascibile e sboccata che lavora per l’International Telephone and Telegraph Corporation, realtà coinvolta in alcuni affari loschi dell’Amministrazione Nixon.

Nel cast della serie anche Ike Barinholtz (The Mindy Project), Yul Vazquez (The Outsider), David Krumholtz (The Deuce), Rich Sommer (Mad Men), Kim Coates (Sons of Anarchy) e Liam James (Psych).

Scritto e scritto da Gregory e Huyck e diretto da Mandel, The White House Plumbers è basato in parte su registri pubblici e sul libro Integrity di Egil “Bud” Krogh e Matthew Krogh.

Cosa ne pensate del teaser trailer di White House Plumbers? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Deadline