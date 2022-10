Wolf Pack: il teaser svela la data di uscita, annunciati nuovi membri del cast

Paramount+ ha presentato il primo teaser della serie Wolf Pack, svelandone inoltre la data di uscita e i nuovi arrivi nel cast.

L’appuntamento per i fan di Teen Wolf, di cui il nuovo progetto è uno spinoff, è per giovedì 26 gennaio 2023.

I nuovi arrivi tra gli interpreti – che affiancheranno quindi nelle puntate Sarah Michelle Gellar, Armani Jackson, Bella Shepard, Chloe Rose Robertson e Tyler Lawrence Gray – saranno Bailey Stender (iCarly), Chase Liefeld (Chang Can Dunk), Hollie Bahar (Westworld), Lanny Joon (Baby Driver), Rio Mangini (Everything Sucks), Stella Smith (Stargirl), Zack Nelson (Loot), e James Martinez (Love, Victor) con dei ruoli ricorrenti. Nello show appariranno poi Amy Pietz (Caroline in the City), Bria Brimmer (Doom Patrol), John L. Adams (The Dead Zone), e Sean Philip Glasgow (Diary of a Future President).

La serie si basa sui romanzi scritti da Edo Van Belkom ed è stata sviluppata da Jeff Davis, che ha già portato al successo Teen Wolf. Al centro della trama ci sono due teenager, interpretati da Armani Jackson e Bella Shepard, la cui vita viene cambiata totalmente quando un incendio in California risveglia una creatura sovrannaturale.

Fonte: ComicBook