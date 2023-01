Yellowstone 5 ha finalmente una data d’uscita in Italia. Sarà infatti Sky a proporre la prima metà della quinta stagione (8 episodi) in prima visione italiana: il western contemporaneo con Kevin Costner creato da Taylor Sheridan tornerà in onda il 1 marzo su Sky e in streaming su NOW, con due nuovi episodi ogni mercoledì, per un totale di quattro serate.

La serie vede protagonisti insieme al premio Oscar® Kevin Costner anche Kelly Reilly, Luke Grimes e Wes Bentley nei panni dei figli di John Dutton (rispettivamente Beth, Kayce e Jamie), oltre a Cole Hauser, Kelsey Asbille, Gil Birmingham e Wendy Moniz-Grillo.

Nella prima parte della quinta stagione della serie, John Dutton continua a lottare per difendere il suo ranch, la sua eredità e il suo stile di vita nel Montana dalle rivendicazioni dei rappresentanti della riserva indiana di Broken Rock e dalla minaccia rappresentata dalla Market Equities. Mentre problemi di salute e segreti di famiglia mettono alle strette i Dutton, aspirazioni politiche e nuove relazioni e collaborazioni minacciano il loro futuro e quello del ranch. La posta in gioco si è fatta ancora più alta. Il potere ha il suo prezzo, i Dutton saranno disposti a pagarlo?

Nel cast della quinta stagione anche Forrie J. Smith, Jacki Weaver, Finn Little, Mo Brings Plenty, Dawn Olivieri, Piper Perabo e Q’orianka Kilcher.

