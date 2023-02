ITVX ha condiviso il trailer della nuova serie You & Me, progetto che ha debuttato in streaming nel Regno Unito.

I protagonisti sono Harry Lawtey (Industry), Jessica Barden (The End of the F***king World), e Sophia Brown (The Witcher: Blood Origin).

La serie è stata scritta e creata da Jamie Davis e prodotta da Happy Prince, di proprietà di ITV Studios. Tra i produttori ci sono anche Dominic Treadwell-Collins (A Very English Scandal), Alexander Lamb (We Hunt Together) e Russell T. Davies (It’s A Sin).

Lawtey interpreta Ben, un giovane di Londra la cui vita viene cambiata per sempre quando lo colpisce una catastrofe nel giorno più felice della sua vita. Barden ha il ruolo di Emma, una star emergente in campo teatrale che nasconde una tragedia dietro al suo successo. Brown ha invece il ruolo di Jess, una giovane donna la cui vita prende una svolta inaspettata mentre sta correndo per prendere un autobus.

La storia viene raccontata seguendo due diverse linee temporali.

Il cast è completato da Julie Hesmondhalgh, Andi Osho, Janie Dee, e Lily Newmark. Alla regia c’è Tom Vaughan (Doctor Foster).

Russell T. Davies ha spiegato:

Si tratta di una meravigliosa serie drammatica, di quelle che non bastano mai, ed è adorabile. Rispetto a una rom com è più seria, è una classica storia romantica. Ci sono un uomo e una donna, ed è semplice ed è delicata. Il giorno in cui smetteremo di raccontare storie come quelle sarà il momento in cui il mondo smette di girare.

Che ne pensate del trailer di You & Me? Lasciate un commento!

Fonte: Variety