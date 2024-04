Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Una featurette della stagione 7 di Young Sheldon regala qualche scena del matrimonio di Georgie e Mandy, in futuro al centro di uno spinoff dello show.

Nel video Montana Jordan ed Esmily Osment parlano del percorso dei loro personaggi, mentre il cast dello show – Iain Armitage, Annie Potts, Raegan Revord, Zoe Perry, e Lance Barber – parlano del loro legame con i due attori, raccontando come l’interprete di Georgie sia quasi un fratello nella vita reale, oltre a lodare il talento delle due star.

Jordan ha fatto parte del cast fin dalla prima stagione con la parte del fratello maggiore di Sheldon, ovvero George Marshall “Georgie” Cooper Jr. Nella stagione 5 è entrata in scena Mandy che ha 29 anni, mentre lui ne ha soli 17 e ha mentito dicendo che ne aveva 21. La giovane ha poi scoperto la verità, ma era già incinta. Dopo aver riconquistato la sua fiducia, i due si sono fidanzati.

In The Big Bang Theory si svela che la coppia ha divorziato.

Che ne pensate? Cosa vi aspettate dal matrimonio di Georgie e Mandy nella stagione 7 di Young Sheldon?

Fonte: CBS