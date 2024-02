Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La stagione 7, l’ultima, di Young Sheldon arriverà sugli schermi americani di CBS il 15 febbraio e, nell’attesa, sono stati svelati un nuovo trailer e alcune clip che regalano delle interessanti anticipazioni.

Nel video promozionale si ripercorrono alcuni dei momenti più emozionanti dello show ideato come prequel di The Big Bang Theory, oltre ad anticipare delle sequenze inedite.

Nelle clip tratte dalla prima puntata, intitolata Half a Wiener Schinitzel and Underwear in a Tree, Sheldon e Mary vengono informati di quanto accaduto a casa a causa dell’uragano. Missy, nel frattempo, prende il controllo durante la situazione caotica.

Missy viene infatti mostrata mentre cucina la cena per gli altri membri della famiglia Cooper che si trovano a Medford e organizza i posti letto nell’abitazione di George.

Dal set arriva inoltre una foto che conferma il ritorno inaspettato di uno dei personaggi dello show.

Emily Osment, interprete di Mandy, ha infatti confermato la presenza di Rachel Bay Jones, che interpreta la madre del suo personaggio, sul set.

I genitori di Mandy sono apparsi in precedenza durante una puntata in cui i McAllister esprimevano la loro disapprovazione per la relazione della figlia con Georgie e per la gravidanza della ragazza.

Audrey, tuttavia, sarà coinvolta nelle puntate inedite, probabilmente in occasione del matrimonio della giovane coppia che sarà al centro di uno spinoff con protagonisti Osment e Montana Jordan.

Che ne pensate delle anticipazioni sulla stagione 7 di Young Sheldon condivise dalla CBS grazie al trailer e alle clip?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

