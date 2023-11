In occasione della Geeked Week, Netflix ha pubblicato il teaser trailer del live action di Yu degli Spettri, in arrivo a dicembre sulla piattaforma.

Oltre al teaser trailer, che potete vedere qui sopra, è stato pubblicato anche un poster:

La serie, tratta dal leggendario manga di Yoshihiro Togashi pubblicato in Weekly Shōnen Jump dal 1990 al 1994 e poi dalla casa editrice Shueisha, e adattato come anime nello stesso periodo, narra la storia di Yusuke Urameshi, che trascorre il tempo passando da una rissa all’altra. Un giorno però il ragazzo muore nel tentativo di proteggere un bambino durante un incidente. Mentre deve affrontare la vista dall’alto del proprio cadavere, una donna di nome Botan, sedicente guida del mondo dell’aldilà, gli comunica la cruda realtà dei fatti: nessuno si aspettava che un teppista come Yusuke perisse compiendo un gesto di bontà e per lui non c’è posto né in paradiso né all’inferno. Così gli viene data la possibilità di ritornare in vita e dopo aver superato una prova diventa un detective del mondo spirituale, restando da subito implicato in un mistero che coinvolge l’universo degli umani, dei demoni e degli spiriti.

A dirigere la serie Sho Tsukikawa, mentre nel cast ci saranno Takumi Kitamura nei panni di Yusuke Urameshi, Jun Shison in quelli di Kurama e Kanata Hongo in quelli di Hiei.

La serie arriverà sulla piattaforma il 14 dicembre.

