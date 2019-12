Esce il 2 gennaio nei cinema italiani, il film di Francesco Amato conedtratto dalla storia vera di, che nonostante la sua tragica fine ha trovato il modo per restare accanto alla figlia durante la sua crescita ( leggi il nostro approfondimento sulla sua storia ).

In occasione della presentazione del film alla stampa, abbiamo avuto l’opportunità di incontrare le due protagoniste del film, che interpretano rispettivamente Elisa Girotto e sua figlia Anna. Qui sopra potete vedere la nostra videointervista, mentre qui sotto è disponibile il podcast. Vi ricordiamo che potete seguire i nostri podcast su SoundCloud, Spotify e Apple Podcasts.

Ispirato alla straordinaria storia di Elisa Girotto, la donna che ha commosso il mondo lasciando 18 regali per i futuri compleanni della figlia quando ha scoperto di avere poco tempo per vederla crescere.

Come ogni anno Alessio (Edoardo Leo) consegna alla figlia Anna (Benedetta Porcaroli) un regalo lasciatole da Elisa (Vittoria Puccini).

È il giorno del diciottesimo compleanno di Anna e da scartare le rimane l’ultimo regalo, ma un desiderio di ribellione e un senso di vuoto incolmabile la spingono a scappare dalla festa organizzata dal padre. Si ritrova a vagare di notte in mezzo alla strada e una macchina, non vedendola, la investe. Al suo risveglio Anna si ritrova faccia a faccia con la madre che non ha mai conosciuto. Il destino le regala così l’occasione di conoscere Elisa, e farsi conoscere a sua volta, in uno straordinario viaggio ricco di emozioni e speranza.