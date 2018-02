La Warner Bros. ha diffuso in rete il trailer italiano di(precedentemente intitolato Fratelli Bastardi), film diretto da, al debutto alla regia dopo una carriera come direttore della fotografia che include titoli come la trilogia di Una Notte da Leoni.

Ed Helms, Owen Wilson, J.K. Simmons e Glenn Close sono i protagonisti dell’irriverente commedia. La vicenda ruota intorno a due fratelli che scoprono in età adulta che il loro padre non è morto, come è stato loro raccontato da piccoli, ma vivo e vegeto. E se fosse l’ex quarterback della National Football League Terry Bradshaw? Ma i candidati alla paternità si riveleranno più numerosi del previsto.

Il film sarà nelle nostre sale dal 1° marzo. Del cast fanno parte anche Katt Williams, Terry Bradshaw, Ving Rhames, Harry Shearer, June Squibb (Nebraska) e Christopher Walken.

Potete guardare il trailer nel player posto nella parte alta dell’articolo.