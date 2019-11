La STX Entertainment ha pubblicato in rete dei nuovi spot tv di, il thriller prodotto dai fratelli Russo attraverso la loro compagnia AGBO.

Il film è incentrato su un detective della polizia di New York, interpretato da Chadwick Boseman, che guida una caccia all’uomo nei confronti di una coppia di assassini di poliziotti. Mentre la ricerca si intensifica l’uomo si trova invischiato in una rete di oscure cospirazioni e alleanze discutibili.

Potete vedere il trailer qui sopra e il poster in questo articolo. Nel cast sono presenti anche Sienna Miller, Stephan James, Keith David, Taylor Kitsch e J.K. Simmons.

21 Bridges è arrivato nelle sale americane il 22 novembre. Potete vedere uno spot nella parte superiore della pagina, gli altri qua sotto:

Per il momento la pellicola non ha ancora una data d’uscita italiana, ma vi terremo aggiornati. Chadwick Boseman sarà prossimamente in Ma Rainey’s Black Bottom di George C. Wolfe con Viola Davis, Glynn Turman, Colman Domingo e Taylour Paige.

Prossimamente, poi, tornerà a vestire i panni di T’Challa in Black Panther 2, il sequel del film Marvel dedicato a Pantera Nera che sarà diretto ancora una volta da Ryan Coogler.