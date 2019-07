La 01 Distribution ha diffuso in rete il trailer di, nuovo film di Igort conin arrivo nelle sale il 29 agosto.

Potete vedere il trailer nella parte alta della pagina. Qua sotto il poster insieme alla sinossi ufficiale:

Arriva in sala il 29 agosto distribuito da 01 distribution, “5 È IL NUMERO PERFETTO”, per la regia di Igort, tratto dall’omonima famosissima graphic novel dello stesso Igort, pubblicata in 15 Paesi, con Toni Servillo, nel ruolo del disincantato sicario Peppino Lo Cicero, Valeria Golino, l’amante di sempre, Carlo Buccirosso, il sanguinario Totò ‘O Macellaio, amico e complice di un’intera vita.

Napoli, anni Settanta, Peppino Lo Cicero, guappo e sicario in pensione, torna in pista dopo l’omicidio di suo figlio. Questo avvenimento tragico innesca una serie di azioni e reazioni violente ma è anche la scintilla per cominciare una nuova vita. Un piccolo affresco napoletano nell’Italia anni Settanta. 5 è il numero perfetto è la storia di un’amicizia tradita, ma anche di una seconda opportunità e di una rinascita.

Oltre alla regia, Igort firma il soggetto e la sceneggiatura. Prodotto da Propaganda Italia e da Jean Vigo Italia con Rai Cinema, il film è una coproduzione con Belgio (Potemkino) e Francia (Mact Productions con Cité Film e Nour Films). Produttori per Propaganda Italia sono Marina Marzotto e Mattia Oddone mentre per Jean Vigo Italia è Elda Ferri. Produttore esecutivo Gabriele Oricchio.

La Fotografia è di NICOLAJ BRÜEL, la scenografia di NELLO GIORGETTI, i costumi di NICOLETTA TARANTA, il montaggio di ESMERALDA CALABRIA e WALTER FASANO in collaborazione con JAN HAMMEUW, la musica di D-ROSS & STARTUFFO.

Il film esce il 29 agosto distribuito da 01 Distribution.