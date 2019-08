Laha pubblicato online la prima clip tratta da film con Toni Servillo basato sulla graphic novel di Igort.

La pellicola uscirà il 29 agosto nei cinema italiani, dopo la presentazione al Torino Film Festival l’anno scorso, ed è l’esordio da regista di Igort, fumettista e direttore editoriale di Oblomov Edizioni (oltre che attuale direttore di Linus) già attivo nel mondo del cinema come sceneggiatore di film come Last Summer e L’Accabadora.

La trovate qua sopra.

A seguire la sinossi: