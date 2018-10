La 20th Century Fox ha diffuso in rete una valanga di nuovi spot italiani e una featurette di(Bad Times at the El Royale), nuovo thriller scritto e diretto da(Quella Casa nel Bosco) con Chris Hemsworth, Jeff Bridges, Dakota Johnson e Jon Hamm.

Potete ammirare la featurette nella parte superiore della pagina. Qua sotto invece trovate tutti gli spot italiani:

Sette estranei, ognuno con un passato da seppellire, si incontrano nel fatiscente El Royale, un hotel a Lake Tahoe sul confine tra California e Nevada. Nel corso di una notte, ognuno di loro avrà un’ultima possibilità per redimersi, prima che vada tutto in malora.

Il thriller scritto e diretto da Drew Goddard (regista di Quella casa nel bosco, una nomination all’Oscar® per la sceneggiatura non originale di Sopravvissuto – The Martian) vanta un cast corale con nomi del calibro del Premio Oscar® Jeff Bridges (Il Grinta), Chris Hemsworth (Rush, Avengers: Infinity War), Dakota Johnson (50 sfumature di grigio, Suspiria), Jon Hamm (Mad Men, Baby Driver – Il genio della fuga), Lewis Pullman(La battaglia dei sessi), Cailee Spaeny (Pacific Rim: Uprising), Nick Offerman (Parks and Recreation) e Cynthia Erivo (Widows – Eredità criminale).