La Sony ha diffuso in rete una nuova featurette di, film su Fred Rogers interpretato nel film dae diretto da(Diario di Una Teenager) su uno script di Micah Fitzerman-Blue e Noah Harpster.

Rogers è stato un personaggio televisivo statunitense celebre per la serie televisiva educativa destinata ai bambini Mister Rogers’ Neighborhood. Del cast fanno parte anche Matthew Rhys, Steve Isa e Chris Cooper.

Il film arriverà nelle sale americane il 22 novembre 2019. Potete vedere la featurette, interamente dedicata a Mr. Rogers, nella parte superiore della pagina.

Recentemente abbiamo visto Tom Hanks in The Post e in Toy Story 4 (in cui doppia Woody). Prossimamente sarà nei cinema in progetti come Greyhound, A Man Called Ove, News of the World e nel film su Elvis Presley di Baz Luhrmann ancora senza titolo.

