La Eagle Pictures ha diffuso in rete il trailer di, film diretto da Claudio Bonivento con protagonisti Claudia Gerini, Francesco Venditti, Mirko Frezza e Francesco Pannofino.

Il film sarà disponibile nelle nostre sale dal 6 giugno. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Ecco la sinossi:

«La storia vera di una giornalista che ha denunciato i clan di Ostia e vive sotto scorta.»

Da cronista dell’edizione romana di un grande quotidiano nazionale, “la Repubblica”, Federica Angeli prende in mano la sua vita e decide di usarla, senza risparmio, in una causa civile: la lotta ai clan mafiosi che infestano una parte della Capitale, Ostia, dove lei stessa vive. La sua arma è e sarà sempre la penna. Questo film ci racconta le tappe di una vera e propria sfida alla malavita, iniziata nel 2013 e non ancora finita. In un susseguirsi di colpi di scena, possiamo vivere con lei le sue paure, a tratti la sua disperazione, i momenti di solitudine e le straordinarie solidarietà ricevute dal web, dagli studenti, da alcuni magistrati, dalla parte onesta della politica e dai carabinieri della sua scorta.