La Momentum Pictures ha pubblicato in rete il red band trailer di, adattamento cinematografico del romanzo semi-autobiografico di James Frey che ha per protagonista(Animali Notturni, Avengers: Age of Ultron, Kick-Ass).

Il film, diretto da Sam Taylor-Johnson (che ha anche collaborato nella scrittura della sceneggiatura), segue la storia di James, un ventitreenne che ha vissuto una vita piena tra alcol e droghe che viene mandato in riabilitazione da suo fratello come ultima possibilità di redenzione.

Del cast fanno parte anche Billy Bob Thornton, Odessa Young, Giovanni Ribisi, Juliette Lewis, Charlie Hunnam, Dash Mihok, Charles Parnell, Ryan Hurst, David Dastmalchian e Tom Amandes.

Il film arriverà nelle sale americane il 6 dicembre. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Alcolizzato e tossicodipendente, James, 23 anni, ha due opzioni: la riabilitazione o la morte. Dopo essersi svegliato su un aereo con il volto tumefatto e nessun ricordo delle sue due ultime settimane, il ragazzo si dirige in riabilitazione, dove scoprirà molto di più riguardo al suo percorso riabilitativo. Durante il suo viaggio James connetterà la sua anima spezzata con anime affini che lottano per una vita migliore.

Prossimamente, ricordiamo, vedremo Aaron Taylor-Johnson in The King’s Man – Le origini e anche in Tenet di Christopher Nolan.

