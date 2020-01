“Ci sono persone, là fuori, che meritano di essere salvate”: come promesso, arriva a Capodanno il primo trailer di, sequel di A Quiet Place: Un posto tranquillo uscito in sala ad aprile 2018 e diventato un successo globale.

Il trailer conferma che gli eventi della pellicola si svolgeranno subito dopo quelli raccontati dal film, ma anche che scopriremo qualcosa di più sull’invasione dei mostri: potete vederlo qui sopra in inglese, e qui sotto in italiano sotto la sinossi ufficiale.

Dopo i tragici eventi avvenuti a casa, la famiglia Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) deve ora affrontare il terrore del mondo esterno mentre continua la propria lotta per la sopravvivenza in silenzio. Costretti ad avventurarsi nell’ignoto, capiscono molto rapidamente che le creature che cacciano utilizzando il suono non sono l’unica minaccia in agguato oltre il sentiero di sabbia.