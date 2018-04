Uscirà il 5 aprile, l’horror diretto da John Krasinski con protagonisti lui ed Emily Blunt.

La Paramount Pictures ha diffuso oggi un trailer finale della durata di un minuto che potete vedere qui sopra – attenzione perché entra un po’ più nel dettaglio della trama.

Il film segue le vicende di una famiglia che vive un’esistenza isolata in una fattoria nel silenzio più assoluto, per paura di una minaccia sconosciuta che segue solo il suono e attacca non appena sente qualsiasi rumore. In questa pagina potete vedere alcune inquietanti clip che mostrano il particolare taglio del film, tutto incentrato sul silenzio.

