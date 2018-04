John Krasinski ha parlato della composizione di una scena di A Quiet Place – Un Posto Tranquillo, film da lui diretto, scritto ed interpretato attualmente nelle nostre sale.

In un nuovo video realizzato per il New York Times il regista, attore e sceneggiatore

Potete vedere e sentire le interessanti considerazioni di Krasinski nel video posto nella parte superiore della pagina, considerando che se non avete visto il film il suddetto video potrebbe contenere alcuni spoiler.

Il film segue le vicende di una famiglia che vive un’esistenza isolata in una fattoria nel silenzio più assoluto, per paura di una minaccia sconosciuta che segue solo il suono e attacca non appena sente qualsiasi rumore. Vi segnaliamo alcune inquietanti clip che mostrano il particolare taglio del film, tutto incentrato sul silenzio.