Comparsata a sorpresa persabato sul palco dello show di Lady Gaga a Las Vegas.

Il regista di A Star is Born, nominato all’Oscar come miglior attore insieme alla cantante, si è esibito insieme a lei in Shallow, a sua volta candidata a una statuetta come miglior canzone originale. Lady Gaga solitamente la esegue alla fine del suo spettacolo Enigma a Las Vegas, dove ha preso residenza per un anno a partire da dicembre 2018. Il pubblico non sapeva del duetto e ovviamente è andato in visibilio quando Cooper è comparso sul palco. Alla fine dello spettacolo Gaga ha ringraziato l’attore e regista e ha lanciato il suo cappellino da baseball sugli spalti.

Potete vedere il video qui sopra.

Shallow è una delle due canzoni che verranno eseguite durante la cerimonia degli Oscar il 24 febbraio, l’altra è All the Stars di Kendrick Lamar e SZA, da Black Panther.