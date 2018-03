La Paramount ha diffuso in rete il primo trailer di, nuova action comedy con protagonistadiretta da Tim Kirkby (Veep – Vicepresidente Incompetente, Grace & Frankie).

Scritto da Knoxville insieme ai co-creatori di “Silicon Valley” John Altschuler e Dave Krinsky, il lungometraggio segue le disastrose disavventure del proprietario di un vecchio parco di divertimenti a basso budget che per far colpo sulla figlia adolescente decide di rimetterlo in sesto, per competere con un altro grande parco che minaccia di farlo uscire dal suo business.

Del cast fanno parte anche Chris Pontius, Dan Bakkedahl, Matt Schulze, Eleanor Worthington-Cox, Johnny Pemberton, Brigette Lundy-Paine, Joshua Hoover, Conner McVicker e Eric Manaka.

Il film arriverà nelle sale americane il 1 giugno. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

FONTE: Collider