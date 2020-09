Nel 2004 è approdata nelle sale, commedia romantica con protagonistidiretta da Peter Segal (Agente Smart – Casino Totale, My Spy).

Ora la stessa Barrymore in occasione di una nuova puntata del suo show su You Tube ha deciso di collaborare nuovamente con il collega Sandler per ricreare una sorta di reboot/parodia della commedia sopracitata ma “aggiornata” al 2020, con annessa pandemia globale.

Potete vedere il divertente video nella parte superiore della pagina.

Ricorfiamo che la Barrymore e Sandler hanno collaborato nuovamente insieme nel 2014 nella commedia Insieme per forza (Blended).

Qua sotto trovate la sinossi ufficiale di 50 volte il primo Bacio:

Henry Roth, veterinario specializzato in specie marine, vive alle Hawaii dove lavora per il Sea Life Park ma ha un sogno nel cassetto: navigare fino in Alaska con la sua goletta, il ‘Serpente dei mari’, per studiare la vita sottomarina dei trichechi. L’altra sua occupazione principale consiste nel corteggiare belle turiste in cerca di avventure amorose. Tutti i suoi piani vengono però sconvolti quando si innamora della bella Lucy Whitmore, un’insegnante di educazione fisica con una patologia particolare: ogni notte perde la memoria e al risveglio non ricorda a di ciò che le è accaduto il giorno prima. Il povero Henry è così costretto a inventare ogni giorno un modo nuovo per conquistarla…