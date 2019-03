La Hasbro lancia in campo iper sostenere, l’Associazione Donatori Midollo Osseo per una nuova campagna di sensibilizzazione.

Potete vedere uno spot della campagna nella parte superiore della pagina. Qua sotto il comunicato stampa ufficiale:

In occasione della Giornata Internazionale della Felicità, i Transformers si fanno portavoce di una campagna di sensibilizzazione per sostenere la mission di ADMO, l’Associazione Donatori Midollo Osseo

C’È UN EROE IN OGNUNO DI NOI

“More Than Meets the Eye”: un invito ad andare oltre il primo sguardo per cogliere la vera essenza

delle cose, un messaggio che da oltre 30 anni accompagna i mitici Transformers. Perché quello che

vediamo, in realtà, non è mai come sembra. Proprio come gli intramontabili robot-veicolo, i donatori

di midollo osseo sono degli “eroi nascosti” a tutti gli effetti che, grazie al loro preziosissimo contributo, hanno la possibilità di salvare la vita di un bambino.

Milano, marzo 2019 – Quale miglior modo per festeggiare la Giornata Internazionale della

Felicità se non aiutando il prossimo? È con questo spirito che Hasbro , da leader

nell’intrattenimento per bambini e famiglie, decide di supportare e sostenere la mission di ADMO,

l’Associazione Donatori Midollo Osseo. E lo fa in modo concreto, schierando in prima linea i

leggendari robot-veicolo che dal 1984 continuano ad appassionare milioni di fan: i Transformers,

infatti, si fanno portavoce di una forte campagna di sensibilizzazione rivolta ai più giovani e a

tutti coloro che li amano in modo incondizionato da oltre 30 anni. Dato che solo una persona su

100mila è compatibile con chi aspetta un trapianto di midollo osseo, è evidente che, come recita il

claim della campagna, “C’è un Eroe in ognuno di noi”. Ed è da qui che deve emergere la volontà

di donare, un’azione coraggiosa e di assoluta e incondizionata solidarietà, con lo scopo di salvare

il bene più prezioso di tutti: la vita.

Nella loro eterna lotta tra il bene e il male, ecco la nuova missione dei gloriosi Transformers: una

nuova emozionante avventura aperta a tutti, chiunque può prenderne parte ed esserne

protagonista. Così come i celebri robot-veicolo celano la propria straordinaria identità sotto forma

di comuni mezzi di trasporto per confondersi tra gli umani, anche i donatori che sostengono ADMO

condividono la stessa condizione di anonimato, trasformandosi, in caso di necessità, in eroi che

salvano la vita di chi ne ha più bisogno. “Sostenere una causa così alta per noi è un vero onore e

una grandissima responsabilità, – dichiara Mikael Berthou, General Manager Hasbro France &

Italy – Per questo sono scesi in campo i migliori, gli unici in grado di coinvolgere almeno tre

generazioni di affezionatissimi fan. Dato che l’obiettivo della campagna è sensibilizzare quante più

persone possibili, un fenomeno come Transformers, portavoce di un messaggio così importante

che incoraggia il prossimo a credere in se stesso ed essere più di ciò che sembra, può coinvolgere

attivamente adulti e bambini, genitori e figli, diventando uno dei tanti veicoli a supporto delle

molteplici attività di ADMO”.

Basta quindi rispondere positivamente all’impegno lanciato dalla campagna “C’è un Eroe in

ognuno di noi”: con pochi click su www.eroitranoi.it è possibile apprendere le varie modalità per

diventare un donatore di midollo osseo. Perché è “in te che puoi trovare il coraggio di diventare

l’eroe di qualcuno”! Se si possiedono i giusti requisiti anagrafici e fisici, infatti, ci si potrà iscrivere al

Registro Italiano dei Donatori di Midollo Osseo (IBMDR) a seguito di un semplice processo di

tipizzazione che avviene tramite l’analisi di un piccolo campione di saliva o di sangue. Nel caso in

cui il profilo tipizzato combaci con quello di un potenziale ricevente, evenienza che si realizza solo

una volta ogni centomila, si può procedere alla donazione in tutta sicurezza, spesso attraverso un

semplice prelievo di sangue periferico, metodo poco invasivo che viene impiegato in 8 casi su 10.

Come conferma Rita Malavolta, Presidente di ADMO: “Ringrazio Hasbro per aver scelto il

messaggio della donazione del midollo osseo, messaggio che ADMO porta avanti

quotidianamente nei confronti di cittadini, scuole, università, con l’obiettivo di aumentare il numero

di iscritti al Registro italiano Donatori IBMDR, andando così incontro a quelle che sono le esigenze

di chi è in attesa di trapianto”.

Per invitare tutti i destinatari di questa speciale campagna a riconoscere e svelare il potenziale

eroe che c’è in ognuno di noi, Hasbro e ADMO hanno rivolto una semplice domanda a un gruppo

di bambini con un’età compresa tra i tra i 6 e i 10 anni: “Secondo te, che caratteristiche deve

avere un Eroe?”. Le risposte elaborate dal loro innocente immaginario delineano perfettamente le

caratteristiche che accomunano i Transformers con i potenziali donatori di midollo osseo, perché

per essere dei veri eroi “bisogna proteggere o salvare una vita”, “fare qualcosa per gli altri” ed

“avere coraggio per superare le proprie paure”. E sono proprio quei bambini i protagonisti di questo emozionante spot a supporto della campagna “C’è un Eroe in ognuno di noi”. E adesso,

tutti a donare!