, il campione d’incassi diretto dae interpretato da, uscirà il 25 settembre in Blu-ray

A margine di questo debutto, la divisione nazionale della Disney ha pubblicato un’interessante backstage sulla realizzazione dell’iconica scena del viaggio sul tappeto volante in cui Aladdin e Jasmine cantano “Il Mondo è Tuo”.

Potete vederlo qua sopra!

Aladdin, tutti i dettagli del film Disney

Rivisitazione in chiave live action del classico d’animazione del 1992, il film è diretto da Guy Ritchie e vede Mena Massoud nel ruolo dell’affascinante furfante che dà il titolo alla storia, Naomi Scott nel ruolo della bellissima e indipendente principessa Jasmine e Will Smith nei panni dell’incredibile Genio con il potere di esaudire tre desideri per chiunque entri in possesso della sua lampada magica.

Il film vanta una colonna sonora composta dall’otto volte Premio Oscar® Alan Menken (La Bella e la Bestia, La Sirenetta), che comprende nuove versioni dei brani originali scritti da Menken e dai parolieri, vincitori dell’Oscar®, Howard Ashman (La Piccola Bottega degli Orrori) e Tim Rice (Il Re Leone), oltre a due brani inediti realizzati dallo stesso Menken e dai compositori vincitori dell’Oscar® e del Tony® Benj Pasek e Justin Paul (La La Land, Dear Evan Hansen).

Il cast del film vede inoltre la presenza di Marwan Kenzari nel ruolo del potente stregone Jafar, mentre Navid Negahban veste i panni del Sultano, preoccupato per il futuro di sua figlia; Nasim Pedrad è Dalia, la migliore amica e confidente della principessa Jasmine, Billy Magnussen interpreta il principe Anders, il bellissimo e arrogante pretendente di Jasmine, e Numan Acar è Hakim, braccio destro di Jafar e capitano delle guardie del palazzo.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Il film è arrivato nelle nostre sale il 22 maggio.