In passato, abbiamo già toccato l’argomento deepfake, parola composita nata su Reddit che indica convenzionalmente quei software che, in maniera simile ai vari filtri di Snapchat e social vari ed eventuali, permettono di appiccicare il volto di una persona sopra quello di un’altra.

Tecnologia che ha prodotto video assurdi come quello che ha piazzato la faccia di Nicolas Cage in pellicole ben note come L’Uomo d’Acciaio, Indiana Jones, Terminator 2 – Il Giorno del Giudizio o serie tv come Game of Thrones o quello che ha messo il viso di Harrison Ford sopra quello di Alden Ehrenreich in alcune sequenze di Solo: a Star Wars Story.

Nella parte superiore della pagina potete vedere una nuova creazione approdata online dopo il reveal del genio di Aladdin interpretato da Will Smith in cui la star viene sostituita da Robin Williams (come nell’analoga fan art di BossLogic), indimenticabile doppiatore originale del genio nel classico Disney.

Diretto da Guy Ritchie (Sherlock Holmes, Operazione U.N.C.L.E.) e scritto da John August (Dark Shadows, Big Fish – Le Storie di Una Vita Incredibile), il film è interpretato da Will Smith (Alì, Men in Black) nei panni del Genio con il potere di esaudire tre desideri per chiunque entri in possesso della sua lampada magica. Mena Massoud (Jack Ryan) è Aladdin, lo sfortunato ma adorabile ragazzo di strada innamorato della bellissima figlia del Sultano, la Principessa Jasmine, interpretata da Naomi Scott (Power Rangers), che vuole scegliere liberamente come vivere la propria vita. Marwan Kenzari (Assassinio sull’Orient Express) è Jafar, un malvagio stregone che escogita un piano diabolico per destituire il Sultano e regnare su Agrabah; mentre Navid Negahban (Homeland: Caccia alla Spia) interpreta il Sultano, il sovrano di Agrabah, impaziente di trovare un marito adatto alla figlia Jasmine.

Il film è prodotto da Dan Lin (The LEGO Movie), mentre il vincitore del Golden Globe® Marc Platt (La La Land), Jonathan Eirich (Deathnote) e Kevin De La Noy (Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno) sono i produttori esecutivi. La colonna sonora è composta dall’otto volte Premio Oscar® Alan Menken (La Bella e la Bestia, La Sirenetta) e comprende nuove versioni dei brani originali scritti da Menken e dagli autori premiati con l’Oscar® Howard Ashman (La Piccola Bottega degli Orrori) e Tim Rice (Il Re Leone), oltre a due brani inediti realizzati dallo stesso Menken e dai compositori, vincitori dell’Oscar® e del Tony® Award, Benj Pasek e Justin Paul (La La Land, Dear Evan Hansen).

L’uscita è fissata per il 24 maggio 2019.