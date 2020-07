In rete è approdato il primo trailer di, film con protagonista(San Andreas, Baywatch) diretto da William Olsson (An American Affair).

Il film è tratto dall’omonima opera letteraria di Catherine Hanrahan e mostra un viaggio provocatorio tra i vicoli più bui del Giappone. Seguiamo un’appassionata storia di amore e lussuria di Margaret, un’insegnante americana di Inglese, e Kazu, un membro della Yakuza.

Nel cast troviamo anche Takehiro Hira (The Fighter Pilot, The Floating Castle), Carice Van Houten (Il Trono di Spade), Misuzu Kanno (37 Seconds, Vise) e Kate Easton (Che Fine ha fatto Bernadette?).

La Astrakan Film AB distribuirà il film in alcune sale selezionate degli Stati Uniti e in VOD dal 4 settembre. Potete vedere il trailer del film nella parte superiore della pagina.

Di recente abbiamo visto la Daddario in film come Sai tenere un Segreto?, Lost Transmissions, We Summon the Darkness, Mistero al castello Blackwood, Se ci conoscessimo Oggi, Casa Casinò, Baywatch, Un uragano all’improvviso, Baked in Brooklyn, La Scelta – The Choice e San Andreas.

Cosa ne pensate di questo nuovo film con Alexandra Daddario? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: GeekTyrant