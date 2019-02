Il tour promozionale diè arrivato in Giappone! Per l’occasione il regista Robert Rodriguez e parte del cast della pellicola hanno potuto incontrare una personalità molto speciale, ovvero la Idol virtuale

Kizuna nel Paese nipponico gestisce ben due canali You Tube ed è nota per i suoi eventi con i fan e per i suoi gameplay. L’intelligenza artificiale è stata creata da Morikura En grazie ad una modellazione 3D di Tomitake tramite la motion capture.

Potete vedere il cast del film interagire con Kizuna A.I. nel video qua sopra.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Il film è l’adattamento cinematografico della graphic novel giapponese in 9 parti intitolata Battle Angel Alita e ambientata in un mondo post-apocalittico popolato da uomini, macchine e cyborg. Lo scienziato Dr. Ido recupera una cyborg, Alita, da una discarica del 26esimo secolo. Divenutone un surrogato di padre, Ido scopre che Alita è una sorta di Angelo della Morte che potrebbe rompere il cerchio di morte e distruzione nel quale ruota il mondo post-apocalittico, devastato 300 anni prima da una terribile guerra mondiale.

Del cast fanno parte Rosa Salazar (Alita), Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali, Ed Skrein e Jackie Earle Haley.

Alita: Angelo della Battaglia è uscito il 14 febbraio 2019 in Italia.

FONTE: CB