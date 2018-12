Ieri è stato l’AlitaDay, giornata dedicata ad Alita: Angelo della Battaglia durante la quale si sono svolti eventi in tutto il mondo dedicati al blockbuster di James Cameron e Robert Rodriguez. In vista dell’uscita del film, prevista per il 14 febbraio, sono stati mostrati 30 minuti di scene in anteprima in numerosi cinema di tutto il mondo, Italia compresa. Noi eravamo a Milano, alla sala IMAX del cinema Uci Pioltello, e abbiamo commentato così la proiezione:

Nel frattempo, è stato pubblicato un nuovo trailer internazionale del film ricco di scene inedite (alcune, specie quelle iniziali, non erano presenti nemmeno nel footage mostrato ieri sera) e una nuova locandina che potete vedere qui sotto!

Del cast, ricordiamo, fanno parte Rosa Salazar (Alita), Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali, Ed Skrein e Jackie Earle Haley.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Il film è l’adattamento cinematografico della graphic novel giapponese in 9 parti intitolata Battle Angel Alita e ambientata in un mondo post-apocalittico popolato da uomini, macchine e cyborg. Lo scienziato Dr. Ido recupera una cyborg, Alita, da una discarica del 26esimo secolo. Divenutone un surrogato di padre, Ido scopre che Alita è una sorta di Angelo della Morte che potrebbe rompere il cerchio di morte e distruzione nel quale ruota il mondo post-apocalittico, devastato 300 anni prima da una terribile guerra mondiale.

Alita: Angelo della Battaglia uscirà il 14 febbraio 2019 in Italia.