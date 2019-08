Il canale YouTube dellaci propone un interessante video dedicato agli effetti speciali di, il film di Robert Rodriguez prodotto da James Cameron che ha esordito nei cinema lo scorso 14 febbraio.

Alita: Angelo della Battaglia, nessuna notizia sul sequel

La pellicola, una delle ultime targate 20th Century Fox prima della fusione con la Disney, ha incassato in tutto il mondo 404, 8 milioni di dollari: non troppo poco da essere considerato un flop, ma neanche abbastanza da garantire un sequel sicuro.

Dal 12 settembre la pellicola diretta da Robert Rodriguez sarà disponibile in Dvd, Blu-ray e 4K UHD e in occasione della promozione dell’edizione home video a parlare del sequel è stata Rosa Salazar, che in un’intervista con /Film si è detta più che propensa a tornare a interpretare il personaggio:

Interpreterei Alita fino al mio ultimo respiro. Dico sul serio, e grazie alla tecnologia della performance capture probabilmente potrei farlo davvero.

L’attrice non ha ricevuto alcun aggiornamento sulla possibilità di un seguito, ma ha incoraggiato i fan a “farsi sentire”:

Comprate quei Blu-Ray. Comunque no, non mi hanno detto nulla per il momento.

Sulla fusione ha poi aggiunto:

Già, la fusione è stata folle. Gente assunta, gente licenziata. È ancora tutto in movimento perciò non credo sia il momento giusto per chiamare Alan Horn e dire tipo: “Ehi caro, so che sei impegnato, ma che mi dici di Alita 2?”.

Il film è l’adattamento cinematografico della graphic novel giapponese in 9 parti intitolata Battle Angel Alita e ambientata in un mondo post-apocalittico popolato da uomini, macchine e cyborg. Lo scienziato Dr. Ido recupera una cyborg, Alita, da una discarica del 26esimo secolo. Divenutone un surrogato di padre, Ido scopre che Alita è una sorta di Angelo della Morte che potrebbe rompere il cerchio di morte e distruzione nel quale ruota il mondo post-apocalittico, devastato 300 anni prima da una terribile guerra mondiale.

Del cast fanno parte Rosa Salazar (Alita), Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali, Ed Skrein e Jackie Earle Haley.

Alita: Angelo della Battaglia è uscito i 14 febbraio 2019 in Italia.