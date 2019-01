è un progetto inseguito a lungo dache ora, dopo oltre dieci anni, sta per uscire nelle sale per la regia di Robert Rodriguez, il filmmaker scelto dal papà di Terminator e Avatar per portare sul grande schermo il film.

Nella parte superiore di questa pagina potete trovare una nuova clip in lingua originale.

Vi ricordiamo che il 7 febbraio (una settimana prima dell’uscita nelle sale) la 20th Century Fox terrà un’anteprima speciale della pellicola presso Arcadia Cinema di Melzo, di cui BadTaste.it è media partner.

Come sempre ci saremo anche noi all’anteprima: presenteremo la serata e a fine proiezione registreremo le reaction del pubblico. Il cinema avrà un allestimento speciale, e tutti i partecipanti riceveranno il poster del film.

Quindi se volete vedere insieme a noi l’attesissimo blockbuster prodotto da James Cameron in 3D (com’è stato concepito) sul gigantesco schermo della Sala Energia una settimana prima dell’uscita nelle sale non mancate: prenotate il vostro posto qui sotto!

L’anteprima si terrà il 7 febbraio 2019 alle 21:00 presso la Sala Energia ad Arcadia Cinema di Melzo (MI)

Tutti i partecipanti riceveranno il poster del film

Noi di BadTaste.it presenteremo la serata e registreremo le reaction del pubblico

Il film è l’adattamento cinematografico della graphic novel giapponese in 9 parti intitolata Battle Angel Alita e ambientata in un mondo post-apocalittico popolato da uomini, macchine e cyborg. Lo scienziato Dr. Ido recupera una cyborg, Alita, da una discarica del 26esimo secolo. Divenutone un surrogato di padre, Ido scopre che Alita è una sorta di Angelo della Morte che potrebbe rompere il cerchio di morte e distruzione nel quale ruota il mondo post-apocalittico, devastato 300 anni prima da una terribile guerra mondiale.

Del cast fanno parte Rosa Salazar (Alita), Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali, Ed Skrein e Jackie Earle Haley.

Alita: Angelo della Battaglia uscirà il 14 febbraio 2019 in Italia.