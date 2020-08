Netflix ha diffuso in rete il trailer italiano e il poster di, film di stampo drammatico (precedentemente intitolato Sorta Like a Rock Star) con protagonista(doppiatrice in lingua originale di Vaiana nel film Disney Oceania) diretto da(Hearts Beat Loud).

Il film sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 28 agosto.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto il poster:

Ecco la sinossi ufficiale:

Amber Appleton (Auli’i Cravalho) è un’inguaribile ottimista, malgrado la sua vita sia decisamente meno stabile di quanto sembri. Liceale dal grande talento per la musica, Amber affronta lavoro, vita quotidiana e difficili segreti familiari con il sorriso sulle labbra nella speranza di essere ammessa alla Carnegie Mellon. Di fronte a nuovi ostacoli che minacciano i suoi sogni, Amber deve imparare a fare affidamento sulla forza della famiglia che si è scelta per poter andare avanti.

Diretto da Brett Haley (Raccontami di un giorno perfetto, Hearts Beat Loud) e tratto dal romanzo di Matthew Quick “Sorta Like a Rock Star”, ALL TOGETHER NOW è disponibile su Netflix dal 28 agosto.

FONTI: Netflix, Impawards