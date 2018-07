In esclusiva per Collider ecco il primo trailer di, horror diretto da(Broken Souls).

Precedentemente intitolato “Tell Me Your Name” e ispirato ad una storia vera, il lungometraggio segue un’adolescente tormentata di nome Ashley che non riesce a sopportare la morte della madre e che viene mandata da sua zia Tanya dopo che la sorella inizia il college. La ragazza inizia ad avere visioni di sua madre defunta che la guidano nel cercare un contatto con il mondo degli spiriti mettendo in grave pericolo la sua anima.

Del cast fanno parte Sydney Sweeney (The Handmaid’s Tale), Jessica Barth (Ted), Matt Dallas (Kyle XY), Madison Lintz (The Walking Dead), Heather DeVan (The Girl) e Bruce Davison (X-Men). La pellicola arriverà nelle sale americane a partire dal 10 agosto.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto il poster: