Dal 16 al 17 luglio saranno disponibili in occasione dell’moltissime edizioni home video delle serie tv più amate e grandi film.

Tra i titoli presenti per l’occasione ci sono l’edizione Blu-ray Steelbook di I 3 dell’Operazione Drago, la James Bond Collection, Friends edizione completa e moltissime altre serie televisive.

Nella parte superiore di questa pagina potete trovare il video con il nostro Unboxing del cofanetto citato qua sopra e dedicato a 007.

A seguire tutti i dettagli di questo Amazon Prime Day 2018.

WARNER BROS. ENTERTAINMENT ITALIA

PRESENTA

AMAZON PRIME DAY 2018:

LE SERIE TV PIÙ AMATE PER LA PRIMA VOLTA NELLE EDIZIONI COMPLETE

E LE ICONE JAMES BOND E BRUCE LEE IN HOME VIDEO

Da film e serie cult all’intrattenimento più recente,

tanti imperdibili cofanetti in DVD e Blu-ray™

disponibili ad un prezzo speciale solo il 16 e 17 Luglio su Amazon.it

Anche quest’anno Warner Bros. Entertainment Italia sarà tra i protagonisti del Prime Day di Amazon.it, che inizierà alle 12:00 del 16 luglio e continuerà per tutta la giornata del 17: alcune tra le più iconiche Serie TV, oltre ad una selezione di Cofanetti da Collezione firmati Warner Bros., saranno disponibili durante le 30 ore del Prime Day ad un prezzo speciale per far felici gli appassionati del piccolo e grande schermo.

Tra i titoli disponibili per la prima volta proprio in occasione del Prime Day, si parte da una pietra miliare del mondo televisivo come X-Files, con il cofanetto X-Files stagioni 1-10 + Essentials in DVD. La giovanissima e geniale investigatrice privata Veronica Mars è la protagonista di un altro boxset DVD, che farà felici i fan della serie portando per la prima volta in Italia la terza stagione – in versione originale. Non mancano poi i cofanetti in DVD di due tra le comedy più amate di sempre: Una mamma per amica, contenente l’ultima, nostalgica ed attesissima stagione “Di nuovo insieme”, e Glee stagioni 1-6 + Canzoni sotto l’albero. Giunta l’anno scorso alla settima e ultima stagione e disponibile ora nell’edizione completa è il teen drama Pretty Little Liars, che ha tenuto con il fiato sospeso milioni di spettatori in tutto il mondo. Disponibile anche il boxset Band of Brothers + The Pacific in DVD e Blu-ray™: due serie tv HBO, prodotte da Steven Spielberg e Tom Hanks, che mostrano la Seconda Guerra Mondiale rispettivamente dal fronte europeo e nello scenario del Pacifico. Tra i titoli più recenti sono infine da segnalare i cofanetti in DVD di Black Sails stagioni 1-4 – che mette in scena l’antefatto del celebre romanzo L’Isola del Tesoro, l’avvincente serie di azione e fantapolitica Prison Break stagioni 1-5 e Sleepy Hollow stagioni 1-4, adattamento in chiave moderna del racconto La leggenda di Sleepy Hollow di Washington Irving.

A completare la ricca offerta di Warner Bros. ci saranno due protagonisti del cinema, tra i più iconici e famosi. Con la 007 James Bond Complete Collection, 24 film in Blu-ray™ con cui potrete ripercorrere le avventure della spia nata dalla penna di Ian Fleming attraverso i volti dei celebri attori che lo hanno interpretato negli anni sul grande schermo, da Sean Connery a Daniel Craig. Dall’Oriente arriva invece il maestro di arti marziali Bruce Lee, protagonista dello steelbook Blu-ray™ I 3 dell’operazione drago – film considerato il suo testamento cinematografico.

Saranno inoltre disponibili ad un prezzo speciale altri cofanetti completi in DVD come Friends stagioni 1-10, Sons of Anarchy s1-7, Buffy stagioni 1-7, How I Met Your Mother stagioni 1-7, Smallville stagioni 1-10 e The Vampire Diaries stagioni 1-7.

Prime Day è l’evento annuale di Amazon con centinaia di migliaia di promozioni riservate ai clienti Prime di tutto il mondo. Tra le novità di quest’anno, i clienti Prime avranno a disposizione 36 ore di shopping a partire dalle ore 12:00 del 16 di luglio e per tutta la giornata del 17 luglio, con nuove promozioni per tutte le 36 ore. Per maggiori informazioni e per iscriversi a Prime, visita il sito amazon.it/primeday.